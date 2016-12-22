慢飛天使澎縣府報佳音 縣長請吃耶誕餐
耶誕節的鈴聲響了，澎湖惠民啟智中心與慢飛天使等今天一起到澎湖縣政府報佳音，縣長陳光復與小朋友親切互動，並分送禮物及糖果，並請小朋友一起享受耶誕大餐。
馬公惠民啟智中心與集愛工坊師生近60餘人，今天頭戴著紅色耶誕帽，身穿耶誕服，到縣府報佳音，傳送耶誕節的熱鬧與溫馨，也感謝縣長長期以來的支持、關懷與鼓勵，讓他們能更能堅守對這塊土地的愛，服務落實在地化精神。
陳光復表示，耶誕節是將平安、喜樂分享給每一位朋友，感謝惠民啟智中心與集愛工坊老師長期以來無怨無悔的付出，扮演著天使的角色，照顧弱勢鄉親，讓這群小天使能感受到這世界的光與熱。
陳光復中午時與惠民啟智中心近40位師生到麥當勞共享耶誕大餐，化身耶誕老公公與大、小朋友們同樂，與大家親切互動，師生們也開心享用耶誕餐，場面熱絡、溫馨。1051222
(中央社)
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