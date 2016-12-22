大選時喊的清理門戶 川普不再掛嘴邊
美國總統當選人川普（Donald Trump）的幕僚今天表示，川普對競選口號「徹底清理門戶」（Drain the Swamp）不再感興趣。
美聯社報導，聯邦眾議院前議長金瑞契（Newt Gingrich）在全國公共電台（NPR）今天播出的專訪中表示：「我得知他現在不那樣說了，他現在表示，那句話很可愛，但他不想再用了。」
身為交接團隊副主席的金瑞契也預測，川普力圖減少說客和華府圈內人影響，將會「時有衝撞」。
幕僚表示，川普仍堅持清理門戶的政策根本，例如川普交接團隊和政府成員離開後，有5年不得從事遊說工作，也禁止說客加入交接團隊或政府，除非他們已經取消註冊。
交接團隊發言人米勒（Jason Miller）表示：「川普總統當選人的道德改革政策全速前進，我們會改變華盛頓做事的方法，開始把美國人民放在第一位。」1051222
(中央社)
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