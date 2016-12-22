習近平要怎麼搞定川普？

川普高調叫陣，習近平如何運用手中籌碼？（圖／美聯社）

川普競選時對美中貿易的強硬態度，讓中國相當擔憂雙方關係的未來。不過，川普雖然一再強調要在施政上顛覆傳統做法，但並非無可理喻，只要中國領導人願意，仍然可以有效地搞定川普。

熟悉美中貿易關係的上海美國商會會長季愷文(Ker Gibbs)投書《華爾街日報》指出，首先，中國應該留意美國總統大選結果所透露的意義：許多美國選民相信自由貿易並非公平貿易，他們既然選出一位承諾把工作機會帶回美國並承諾修改貿易協定的總統，中國領導人應該適當地回應川普對選民的承諾。

川普的強硬不代表他要傷害美中經濟關係，貿易創造的經濟利益對彼此都太重要，但是利益仍然可以分享。如果選民質疑美中貿易對國家或他們自身有利，川普就必須證明美中貿易仍是個利大於弊的買賣。

其次，中國接著必須認真地檢視雙方貿易的不公平待遇問題，著手進行包括降低專業服務的市場准入障礙、撤除繁雜的醫藥與農業產品審批程序、提升金融服務自由化程度、修改對外國科技業者的歧視性規定，中國還需要撤除許多產業政策中獨厚國內業者的規定。

此外，習近平可以在對中國至關重要的美中投資協議上提供更多優惠，例如大量減少投資項目負面清單，或是放鬆外商持股比例限制，如此就更容易說服美國選民與國會。

中國現在有約100個產業限制外商獨資，從汽車產業到雲計算都有，其中相當多是美商的強項。外商在中國的金融服務業持有比例極小，如果比較聯合國經濟合作暨發展組織(OECD)相關的法規限制索引，可以發現中國要達到美國同樣的開放程度還有很長的路要走。

文章指出，美中投資協議是一個涵蓋多面向的領域，必然觸及中國缺乏法規透明度與程序的合理性問題，同時因涉及國家安全而限制投資的項目也要受到檢討。

總之，簽訂公平的雙邊投資協議對川普相當有用，如果川普沒有這個籌碼來取信選民，那麼他只好緊縮中國在美投資，雙方的關係就會更糟。

季愷文最後說，搞好美中雙邊關係非常重要，其中商業與經濟層面最為關鍵，要確保此一關係對雙方都有利，中國不能只靠嘴說，還得付諸實際行動才行。

(中時電子報)