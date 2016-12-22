解除歐盟黃牌 打擊非法漁業新法1／20上路

行政院長林全今天在院會中強調，打擊非法漁業活動及保障外籍漁工權益，是我國政府非常重要的政策課題。「遠洋漁業條例」已於今年7月20日經總統公布，將於明年1月20日生效，相關子法同日施行。他指示農委會漁業署與相關部會通力合作，加強執行新法，使我國遠洋漁業管理與國際接軌，早日解除歐盟黃牌，改變我國國際形象

對於近日媒體報導台灣漁船非法虐待印尼漁工。今在行政院會上，行政院長林全要求針對漁船捕撈日誌及文件偽造等情事，應釐清事實，如有制度面問題，請相關主管機關儘速檢討改進，避免類似個案再度發生。

林全在會中也要求漁業署務必嚴格執法，不得怠惰，至於境外僱用外籍船員相關權益，仍有相當大的改善空間，請政務委員林美珠持續督導農委會，健全漁工勞動檢查機制，以確保漁工權益，落實經濟社會文化權利公約的相關規定。

(工商)