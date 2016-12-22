中共下一代隱形轟炸機網路現形

轟-20的3D構圖。（中國軍網）

根據《詹氏防衛周刊》的報導，大陸軍事網站《中國軍網》於12月7日首度對外公佈了解放軍空軍下一代隱形轟炸機的3D構圖。

解放軍空軍司令員馬曉天將軍，在9月1號證實中共正在研發的下一代轟炸機將被命名為轟-20。隨即中共海軍專家尹卓少將接受媒體採訪時，這款新型轟炸機具備投射巡弋飛彈與核子武器的能力。反正其他國家戰略轟炸機配備的武器與裝備，中共的轟-20都能夠配備。尹卓表示，就如同所有的國家一樣，中共也有研發戰略轟炸機的權利。

他指出，解放軍現役的轟-6轟炸機並非嚴格定義下的戰略轟炸機，所以中共未來的戰略轟炸機，必須要有能夠與美軍B-2轟炸機相媲美的能力。經由研發殲-20與殲-31，尹卓強調中共已經擁有研發隱形轟炸機的相關經驗與技術。儘管過去沒有研發長程戰略轟炸機的經驗，但是隨著技術的進展，中共也從無到有的推出了運-20遠程運輸機以及C919商用客機。

(中時電子報)