毒蟲隨身帶電池 造型置物盒藏安毒
基隆市游姓男子昨天晚間遭警方攔查，游男大方受檢，從外套掏出1顆1號電池引起警方懷疑，員警仔細端詳發現是電池造型的置物盒，打開後查獲毒品安非他命。
第一警分局南榮路派出所巡佐張發仁、警員周家瑋昨天晚間10時50分執行巡邏勤務，行經自來街時，發現40歲的游男騎車載著友人余男，兩人形跡可疑，立刻上前攔查。
過程中，警方查出游男有毒品前科且是列管人口，詢問他是否攜帶違禁品？游男從外套口袋內拿出1顆電池，警方用手電筒仔細察看後，確認是電池造型的置物盒，轉開一看，內有2包二級毒品安非他命，毛重2.62公克。
游男見人贓俱獲，只好坦承持有毒品，供稱因身體病痛，才會想透過毒品止痛並轉移注意力，警方訊後依毒品危害防制條例，將他移送地檢署偵辦。余男也同意警方採尿送驗，等驗尿結果出爐後，警方將再行簽辦。1051222
(中央社)
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