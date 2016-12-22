圓夢天使樹認購踴躍 家扶兒聖誕禮物夢想成真

金典天使樹點燈圓夢活動，1600份禮物募集成功，貴賓和孩子們齊聲向認捐人士表達感謝。(南台中家扶中心提供)

由南台中家扶中心與台中金典酒店合作舉辦的天使樹圓夢活動，已經邁入第17年，今年向社會大眾募集了1600份聖誕節禮物，在不到一個月的時間內就全數被認購完畢，顯見雖然大環境景氣不佳，但民眾的愛心依然不減。為感謝社會大眾的愛心支持，22日特別舉辦感恩暨捐贈典禮，一開場由台中家扶發展學園15位正在接受早期療育的小朋友，帶來可愛又充滿活力的聖誕舞蹈表演，表達對這些認捐人的感謝。

活動進入第17年的天使樹園夢活動，今年1600份禮物除了台中的孩子之外，還要分送給彰化、雲林、南投，東部及離島等10個家扶中心的孩子。今年很特別的是民國66年因當時的政治情勢考量而結束服務的馬祖家扶中心，在104年再度重啟服務後，今年是第一年接受天使樹活動的聖誕禮物，拿到禮物的孩子還特別錄製一段影片，孩子拿到禮物露出滿足的笑容，還唱著聖誕鈴聲的歌曲，表達滿滿的感謝。

台中金典酒店陳月鳳總經理表示，今年看到小麗妹妹的心願卡，上面寫著想要一套黏土組，她便立刻認捐下這份禮物，因為簡單的禮物不僅是小麗的玩具，對於正在接受早期療育的她來說，更是能夠刺激手部肌肉發育的教具，對小麗的成長發育是相當的重要。

社會局主秘廖宗侯也提到，家扶中心長期關懷弱勢家庭的兒童，除了提供經濟上的協助來穩定孩子的生活與就學之外，向外界募集的聖誕禮物也能在寒冬中將愛心送進家裡，每一個禮物都代表一份希望與溫暖。

今天的感恩暨捐贈典禮還邀請了長期支持活動的波錠基金會、達興材料公司與哥德式國際公司參加，除了親手將禮物交到小朋友手上，小朋友也回送了親手繪製了感恩卡片，場面相當溫馨感人。

南台中家扶中心洪健胤主任感謝社會大眾17年來的認捐與支持，才能在今年將1600份禮物完承認捐，現在這棵天使樹已經日漸茁壯，越來越多的社會大眾肯定並支持這個圓夢活動，就像在心裡種下一顆良善的種子，啟動愛的循環，在分享的過程中，讓雙方都能感到溫暖與快樂。

(中時)