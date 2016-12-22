吸毒男涉偷價格高酪梨 用衛生棉藏毒
嘉義縣蔡姓男子疑為了購毒，涉嫌偷竊價格高漲的酪梨，昨天遭警方查獲時，還將毒品安非他命藏在住處廁所衛生棉避查緝，警訊後，全案於今天依竊盜等罪移送法辦。
嘉義縣警察局竹崎分局表示，蔡姓男子吸毒成癮，施用毒品所費不貲，平日又好吃懶作，因此，心生歹念趁酪梨採收季節來臨及酪梨價格高漲，涉嫌犯下多起酪梨竊盜案。
竹崎派出所警員王耀賢因家中務農，深知農作辛苦，農民辛苦所得竟被好吃懶做的歹徒奪走，相當氣憤，遂調閱多支監視錄影器進行比對，終於發現蔡男犯案證據，於昨天前往其住處查緝。
查緝過程中，原本竹崎派出所所長張精銘只是要查緝酪梨竊案，因了解蔡嫌有施用毒品習慣，進入其家中時，又看見蔡嫌神色慌張，且直說要上洗手間，深覺可疑。
後來，員警前往廁所仔細搜索，發現垃圾桶內有一只藍色袋子，袋內有打火機、吸食器，發現衛生棉內藏有安非他命。
警方指出，狡猾的蔡嫌為規避警方查緝，趁上廁所時，將所施用的毒品和吸食器藏匿於垃圾桶內，企圖掩飾犯行，經詳實地搜查，當場人贓俱獲。1051222
(中央社)
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