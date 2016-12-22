洽簽FTA 李世光證實：至少3個在談

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面對美國可能不推TPP，而加入RCEP也有難度，立委關切台灣可能與哪些亞洲國家簽署FTA？經濟部長李世光今天證實至少3個，目前正在努力中。

立法院經濟委員會今天邀請國家發展委員會主任委員陳添枝、經濟部長李世光，針對國內促進投資、招商等景氣復甦相關工作成果進行報告，並備質詢。

國民黨籍立委曾銘宗表示，若美國不推跨太平洋夥伴協定（TPP），假如中國大陸不點頭，台灣有可能加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）嗎？

陳添枝強調，RCEP是由東協國家主導的區域整合，儘管中國大陸也有相當影響力，但他認為區域政治變化很難預測，因此不會排除這個可能性。

對於曾銘宗追問，若加入RCEP有困難，台灣是否可能與3個或3個以上的亞洲國家簽署自由貿易協定（FTA）？李世光僅回答，「有啦」，目前正在努力中。

不過曾銘宗對此表達懷疑，認為洽簽1個、2個都有困難，還超過3個或5個。1051222

(中央社)