廖世傑與墨企分享台灣經濟創新發展經驗
中華民國駐墨西哥代表廖世傑當地時間20日赴墨西哥「特拉克斯卡拉（Tlaxcala）州企業家與台灣代表座談會」就台灣發展現況等議題發表演說，企業家代表約100人與會。
廖世傑演說後另有9位當地及鄰近地區企業菁英代表就各自經營概況做簡報，廖世傑均逐一回復建議及看法，整體歷時約4個小時結束，有助提升墨國企業界增進對台灣產業科技發展現況之認識瞭解，並獲特拉克斯卡拉當地媒體廣泛報導。
廖世傑演說中指出，台灣已是墨西哥全球第九大貿易夥伴、第七大供應國及亞太對墨第三大投資國；台灣有將近300家廠商在墨投資，投資金額接近30億美元，並在墨造就超過5萬就業機會；又2015年雙邊貿易額約70億美元，顯示台墨經貿互補互利交流之重要。
廖世傑續指出，台灣重視研發創新及科技發展，透過高等教育機構致力推動研發，現在已經成為全球重要之科技重鎮與創意研發中心，並運用生物科技及基因改良等科技發展於農業上，藉以增加農漁牧產品附加價值。
廖世傑另強調，現美國總統大選由共和黨候選人川普勝選，恐不利北美自由貿易協定及跨太平洋夥伴協定(TPP)未來發展，然而危機即是轉機，墨國允宜分散對美貿易依賴度，加強與亞洲國家互動，而台灣就是墨國進軍亞洲市場之絕佳平台與窗口，歡迎墨國公司部門運用台灣之優勢，以增進對台灣及亞洲之各項實質交流。
本次廖世傑受邀演說，旨在協助墨國企業家擴展商機，汲取臺灣發展經驗，並學習運用創新科技增加產品附加價值，以及拓展美國以外之亞洲市場。1051222
(中央社)
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