劉德立與巴拿馬公安部長主持捐贈儀式

中華民國駐巴拿馬大使劉德立與巴國公安部長貝當固（Alexis Bethancourt）當地時間21日共同主持中華民國政府援贈邊境防衛局執行「邊境防衛局車輛計畫」等儀式。（駐巴拿馬大使館提供）中央社 105年12月22日

中華民國駐巴拿馬大使劉德立與巴國公安部長貝當固（Alexis Bethancourt）當地時間21日共同主持中華民國政府援贈邊境防衛局執行「邊境防衛局車輛計畫」等儀式。

，巴邊境防衛局長海耶爾（Cristian Hayer）、邊防局一級主管與同仁以及大使館館員計約70人在場觀禮。

劉德立致詞表示，「邊境防衛局車輛計畫」之援款大使館已於去年贈交巴外交部，作為支持瓦雷拉政府推行公共安全政策之用，上述計畫車輛將用於齊里基(Chiriqui)省、牛口（Bocas del Toro）省及達連(Darien)省，使這些地區之邊防工作以更有效率之方式，快速且安全的進行防制犯罪勤務。

「採購資訊設備用於邊境防衛局內部資訊平台計畫」及「10輛腳踏車予邊境防衛局同仁子女作為耶誕賀禮」係於2個月前應海耶爾所請，前者採購35台台灣產品牌Acer桌上型電腦，以達成邊防局資訊設備現代化，並維護機敏資訊之完整。

後者將作為獎勵邊防局同仁在邊防安全工作之努力。

相信前述3項計畫之執行將對巴國邊境安全工作之品質及效率帶來積極正面助益，並進而嘉惠巴國人民。另強調中華民國政府將賡續強化兩國友好合作關係，為增進兩國人民福祉及國家繁榮而努力。

貝當固致詞就中華民國政府向來對巴國政府之協助，以及迭次支持他的部門體系下之警察單位申謝，並對雙方真誠友誼表達珍視之情。繼稱，邊境防衛局成立旨在維護巴國邊境安全，透過執行前述計畫，必將大幅提昇邊防局工作成果。未來公安部及所屬單位將續與中華民國加強各項有助巴國人民及國家安全之合作計畫。

雙方致詞外，劉德立與海耶爾並共同簽署「採購資訊設備用於邊境防衛局內部資訊平台計畫」捐贈紀事錄並捐交援款。1051222

(中央社)