若陸把邦交國都拿走 許信良：對台灣是好事

亞太和平基金會董事長許信良22日表示，沒有任何邦交國，對台灣一點關係都沒有。(陳君碩攝)

對於聖多美普林西比與中華民國斷交，亞太和平基金會董事長許信良22日表示，沒有任何邦交國，對台灣一點關係都沒有，「大陸如果有興趣把我們邦交國都拿走，對台灣是好事不是壞事，太好了，我們少負擔」，他強調台灣與美國歐洲等大國的關係，比40多年前中華民國還是聯合國安理會常任理事國時，都還要好，他強調，生存與發展，才是台灣的最大利益。

亞太和平基金會22日舉行「2017年美國新政局與亞太情勢演變─台灣之挑戰與契機」研討會，基金會董事長許信良在會中接受媒體訪問。對於聖國與台灣斷交，許信良表示，大陸要把台灣邦交國搶走，台灣處於絕對劣勢，很難對抗，「我們真的是無可奈何」。

許信良話鋒一轉反問，這些小邦交國對台灣真的那麼重要嗎？他說，從過去的成長經歷，台灣一直受到外面力量的干擾，外交挫敗就好像國家面臨危機，但他認為，這些其實都不重要，有沒有邦交關係並不重要，台灣當前與美國、歐洲等大國關係，都比四十多年前還是聯合國安理會常任理事國時還要好。

許信良說，過去為了維持表面的外交關係 台灣付出太多代價，「大陸如果有興趣把我們邦交國都拿走，對台灣是好事不是壞事，太好了，我們少負擔」，他認為回想五十年前，台灣現在最大不一樣，是成為亞洲最民主的國家、最自由的社會、最民主的政治體制，「這就是我們面對中國大陸和世界，最大力量的源泉」。

許信良表示，生存與發展，包括經濟、文化和政治體制的繼續發展，對台灣才是最重要的，應該要好好去界定國家利益為何，不要把跟台灣沒關的事情，當作台灣的重大利益。

(旺報)