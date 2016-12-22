若陸把邦交國都拿走 許信良：對台灣是好事
對於聖多美普林西比與中華民國斷交，亞太和平基金會董事長許信良22日表示，沒有任何邦交國，對台灣一點關係都沒有，「大陸如果有興趣把我們邦交國都拿走，對台灣是好事不是壞事，太好了，我們少負擔」，他強調台灣與美國歐洲等大國的關係，比40多年前中華民國還是聯合國安理會常任理事國時，都還要好，他強調，生存與發展，才是台灣的最大利益。
亞太和平基金會22日舉行「2017年美國新政局與亞太情勢演變─台灣之挑戰與契機」研討會，基金會董事長許信良在會中接受媒體訪問。對於聖國與台灣斷交，許信良表示，大陸要把台灣邦交國搶走，台灣處於絕對劣勢，很難對抗，「我們真的是無可奈何」。
許信良話鋒一轉反問，這些小邦交國對台灣真的那麼重要嗎？他說，從過去的成長經歷，台灣一直受到外面力量的干擾，外交挫敗就好像國家面臨危機，但他認為，這些其實都不重要，有沒有邦交關係並不重要，台灣當前與美國、歐洲等大國關係，都比四十多年前還是聯合國安理會常任理事國時還要好。
許信良說，過去為了維持表面的外交關係 台灣付出太多代價，「大陸如果有興趣把我們邦交國都拿走，對台灣是好事不是壞事，太好了，我們少負擔」，他認為回想五十年前，台灣現在最大不一樣，是成為亞洲最民主的國家、最自由的社會、最民主的政治體制，「這就是我們面對中國大陸和世界，最大力量的源泉」。
許信良表示，生存與發展，包括經濟、文化和政治體制的繼續發展，對台灣才是最重要的，應該要好好去界定國家利益為何，不要把跟台灣沒關的事情，當作台灣的重大利益。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。