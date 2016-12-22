一字入魂評陳菊10年執政 「騙」奪冠

一字入魂票選活動結果出爐，「騙」字奪冠，「霸」字居次。（李義攝）

南台灣數所大學學者組成的雄雄論壇，舉辦「一字入魂陳菊執政10年代表字」網路票選活動結果出爐，「騙」字以18.6%得票率勝出。論壇表示，未來仍將致力於在地視界中間觀點，發出有別於統治及官僚階層不同的聲音。

主辦單位表示，為期6天的票選活動共有5千多人投票，剔除重複投票及未留聯絡方式，共有2674張有效票。

得票前3名的字的得票數及得票率分別是「騙」498票、18.6%，「霸」464票、17.4%，「爛」434票、16.2%。票選前，推薦度最高的「虛」字，得票率9.3%，第4名。

出席票選結果各界入士分別陳述批評對市政的不滿，護樹聯盟等團體說騙選票、騙支持、騙政策，反迫遷團體指強迫拆遷太鴨霸，有人說路爛景氣爛市政無能。

雄雄論壇表示，論壇仍在籌備階段，初次舉辦活動經驗能力有限，未來將致力於在地視界及中間觀點的發揚工作，透過網路媒介、實體活動等，協助南台灣學界社團，發出有別於統治及官僚階層不同的聲音。

民進黨高雄市黨部主委黃彥毓駁斥票選結果，指美其名是學者及公民團體發起全民投票，實際上根本是國民黨在背後操，用來攻擊抹黑市長的惡劣行徑。

黃彥毓說，活動成員不是這陣子反對市政發展的團體，就是曾經是國民黨的御用顧問，甚至還有國民黨議員的助理。且提供票選的全部是負面字眼，最後目的都是要抹滅市長10年施政的成果。他呼籲國民黨扮演可敬的對手，才能贏回民心。

(中時)