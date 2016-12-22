印尼反恐特警屢建功 恐怖分子難遁形
印尼警方反恐特種部隊88特別分隊昨天在雅加達近郊擊斃3名計畫發動耶誕節自殺炸彈攻擊的3名恐怖分子。警方這支剽悍反恐勁旅再建奇功，備受各界肯定。
印尼警方88特別分隊（Densus 88）昨天在南丹格朗縣（South Tangerang）圍剿一座住宅，擊斃3名恐怖分子嫌犯並逮捕1人，挫敗一項耶誕節自殺式爆炸襲擊的陰謀。警方也查獲一批炸彈。
Densus 88在圍捕這一恐怖分子嫌犯時遭到反抗，歹徒對特警仍擲炸彈，所幸沒有爆炸。
警方表示，這批嫌犯計畫於耶誕節假期，在醫院周邊的警察崗哨發動攻擊，用刀刺殺警員，等到其他警員和民眾靠近，再展開自殺炸彈攻擊。
Densus 88日前也在雅加達近郊的的勿加西（Bekasi）逮捕4名好戰分子，包括1名女性自殺炸彈客。他們計畫對總統府其中1個警衛哨所發動自殺攻擊。
Densus 88在印尼家喻戶曉，屢建奇功，是恐怖分子的剋星。
這支反恐勁旅成立於2002年。當年峇里島發生恐怖攻擊爆炸案，造成202人死亡，其中大部分是西方遊客，印尼政府深感反恐的重要性及迫切性，責成警方成立這支反恐勁旅。
Densus 88曾多次挫敗基地設在中爪哇的恐怖組織回教祈禱團（Jemaah Islamiah）策劃的各項恐攻行動，並逮捕及擊斃多名這個組織的要角。
Densus 88是由美國政府透過國務院外交安全局資助建立，武器裝備全部來自美國，教官都是前美軍各特種部隊成員及聯邦調查局、特勤局的反恐專家以及澳洲特種部隊的專家。
值得一提的是，雖然Densus 88成立時間不長，但目前印尼警界及政府許多高官都曾擔任過Densus 88的指揮官，像是印尼警察總狄托（Tito Karnavian）、海洋統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）。1051222
(中央社)
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