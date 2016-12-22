34D女星酒店夜會王晶 被要求保持身材别「瘦胸」

名導王晶被目擊跟女星在酒店幽會。(圖/新浪娛樂微博)

香港知名大導演王晶，投入電影界超過30年，拍攝過不少賣座電影，在影壇上擁有舉足輕重的地位，現在傳出一名女星成功吸引王晶注意，傳出兩人在酒店幽會兩小時，似乎有機會晉升為「晶女郎」。

這名女星名為張秀文，因為在節目中秀出34D姣好身材後，人氣扶搖直上，之後更轉型走性感路線，近期張秀文闖影壇拍攝由名導王晶監製的《男神訓練营》，劇中穿泳衣展露姣好身材，因此深受王晶賞識，兩人更被目擊相約到酒店密談，當晚张秀文打扮樸素，只穿緊身T恤現身，似乎是想刻意低調，她與王晶在酒店日式餐廳約餐兩小時，一路聊到晚上九點才離開酒店，王晶還大展紳士風範載張秀文上車離開。

據悉張秀文接獲王晶指令，希望她不要減肥以防「瘦人先瘦胸」，希望能力保其34D傲人「胸」器，回首看昔日「晶女郎」邱淑貞、朱茵等人都在電影中有性感演出，更讓外界期待其如何突破自我，加上似乎有望晉升為「晶女郎」，演藝之路似乎更加順遂。

(中時電子報)