VJ戀分手！錦榮結婚要求財產共有？
蔡依林（Jolin）與錦榮因拍MV相識相戀，這段戀情原本不被外界看好，可兩人卻也穩定交往6年，沒想到今（22日）卻驚爆兩人已在11月和平分手，震驚外界。而本月初他受訪時，談及的婚姻觀是冠夫姓、共同財產等，令人聯想這是否觀念不同而分手？不過事後錦榮經紀人表示他中文不好，他是想強調「財產分開」！
錦榮本月初接受《蘋果日報》專訪，當時他被問及婚姻觀，他稱基本上希望是婚戒不離手、妻冠夫姓以及財產共有等。尤其VJ戀長跑多年，正當外界認為兩人有機會修成正果時，今卻爆出分手消息！而Jolin事業心重，對愛情也很有想法，對於錦榮的結婚條件，當時就有網友認為「姐不太可能答應！」
不過對於「財產共有」說，隔日錦榮經紀人特別解釋，強調他中文表達能力不佳，他是認為「夫妻共同財產」很怪，他的想法是婚後個別財產個別所有，不是要共同擁有。只是對於未來婚姻的勾勒，也隨著VJ戀畫下休止符後幻滅，可據悉，Jolin與錦榮分手後互動還是不錯，會以朋友身分外出相聚。
(中時電子報)
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