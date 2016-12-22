韋氏字典2016年度單字 「超現實」中選

2016年度韋氏字典選出了「超現實」作為年度單字。(圖/merriam-webster網站)

隨著2016年即將進入尾聲，美國最權威的辭典韋氏字典（Merriam-Webster Dictionary）公布了年度最多人檢索的單字，在經過篩選掉平常用語及綜合了這一年中發生的新聞事件後，最終由「超現實」(Surreal) 榮登年度單字的寶座，深刻地反映出2016年這不平靜、怪誕、離奇的一年。

11月9日川普與彭斯當選為下一任美國總統及副總統，是「超現實」這個單字被最多人檢索的一天。(圖/美聯社)

英文單子Surreal意旨「超現實」，是一個相對起來新穎的英文單子，由20世紀的超現實主義(Surrealism)衍生而來，直到1967年時，才正式被韋氏字典放入字典當中，也可以用來表示「不可思議」、「怪誕」、「令人不敢置信」的意思。

其他在2016年被大量檢索的單字包括：「大大地」（Bigly）、「可悲的」（Deplorable）、「不顧」（Irregardless）、「指標」（Icon）和「為一切作好準備」（In Omnia Paratus）等。

今年3月24日在比利時的布魯塞爾發生連環恐怖攻擊，事後民眾自發性的在廣場獻花，紀念恐怖攻擊受害者。(圖/美聯社)

今年7月12日在美國奧蘭多的同志夜店發生死傷嚴重的槍擊案，事後當時的美國總統候選人希拉蕊到事發夜店外獻花。(圖/美聯社)

根據韋氏字典的編輯索科洛夫斯基(Peter Sokolowski)表示，Surreal在這一年當中，被檢索的尖峰期一共有3次。第一次是在3月比利時首都布魯塞爾發生恐怖攻擊時。第二次是在7月時的土耳其政變及法國尼斯的恐怖攻擊。第三次，也是檢索量最大的尖峰期，出現在11月的美國總統大選，至於單日檢索量最高的一天則是在11月9日，川普（Donald Trump）當選美國總統的那一天。這些重大的新聞事件，使人們到字典來檢索詞彙，也藉此可以看出人們對這些事件的想法。

索科洛夫斯基也表示，Surreal這個單字通常會在悲劇及驚喜事件發生後被大量搜尋，一般用於演講稿及書寫當中。當人們不相信或是不想相信一件事發生時，就會用這個字彙來形容自己的看法。另外，Surreal大量的檢索於今年發生的其他重大事件之中，包括歌壇巨星王子(Prince)的逝世、奧蘭多夜店槍擊案以及英國脫歐公投，看來在多事之秋的2016年，由「超現實」獲選成為年度單字可一點都不為過。

(中時電子報)