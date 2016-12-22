潛入文峰國小電腦教室偷13台IPAD 嫌犯遭逮
苗栗縣銅鑼鄉文峰國小電腦教室本月3日深夜遭竊賊從位在2樓的窗型冷氣口的珍珠板潛入，偷走教室內13台IPad，每台價值9800元，校方合計損失12萬7400元，苗栗警分局獲報後，成立專案小組積極查緝竊嫌，今上午北上桃園帶回竊嫌江男，順利破案。
41歲江姓男子有毒品、竊盜前科，過去曾在連鎖3C賣場工作，對於3C商品的買賣相當熟悉行情，行竊時也專挑3C用品下手，這次專案小組經全面清查可疑人車、治安顧慮人口，比對、過濾各路口上百支監視器畫面，並由苗栗縣警察局刑事警察大隊科技偵查組調閱IPad電腦上網IP位址，鎖定江姓男子位置，今至桃園市中壢區執行搜索，拘捕江男到案，並於江男家中起出失竊IPAD MINI 1台。
江男供稱，僅竊取IPAD MINI 11台，其中9台已網拍賣出，1台用來買賣毒品給藥頭抵債，其餘1台自用。警方在江男手機內發現多張苗栗縣國小校園平面圖，懷疑江嫌正計畫再侵入其他學校行竊，幸為及時查獲，警方正積極追查其餘IPAD流向及本案共犯，並清查江嫌是否涉及其他學校竊盜案。
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(中時)
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