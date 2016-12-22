印媒評論：莫迪應學川普 強化台印關係
在美國總統當選人川普與總統蔡英文通電話，翻轉美國近40年來承認「一中」架構的外交政策後，印度近日一篇評論文章也認為，台灣是中國大陸的軟肋，建議莫迪應打台灣牌。
由印度新聞評論網站「DailyO」資深記者及「紳士」商業雜誌創辦人麥潛德（Minhaz Merchant）撰寫的評論文章提到，美國總統歐巴馬8年執政成績受到嚴峻考驗，其中最大的失誤是未處理好與中國大陸的地緣政治關係。
文章認為，台灣可能是2017年華府與北京敏感關係的檢測劑，美國總統當選人川普日前與總統蔡英文的通話，是精心設計的策略。
文章說，從1979年美國採行「一中」政策後，台灣議題進入休眠狀態，但川普認為中國大陸的霸權野心對世界和平是威脅，並了解與中國大陸軍事或經濟衝突不切實際，因而選擇打台灣牌。
麥潛德表示，印度總理莫迪可能正在密切觀察台灣議題。
文章指出，自從印度與美國建立密切戰略夥伴關係後，對台灣的問題有許多選項，建立緊密的經貿關係就是其中之一。中國大陸一再無視印度警告，「侵犯巴基斯坦占領克什米爾的印度領土」，印度沒有理由不與台灣建立更緊密的經濟與文化關係。
這篇文章說，關於中國大陸阻撓印度建議把穆罕默德軍首領阿茲哈列為聯合國恐怖分子黑名單，阻止印度加入核子供應國組織（NSG），在巴國占領克什米爾的「印度國土」內興建基礎設施等挑釁立場，莫迪政府可供對抗的利器不多。
但麥潛德認為，台灣是中國大陸的軟肋，由於川普可能升高對北京的經濟與外交壓力，莫迪也應於此刻打台灣牌。1051222
(中央社)
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