錦榮曾上夜店曖昧辣妹 惹怒Jolin

蔡依林曾被傳不滿錦榮常跑夜店。（圖／中時資料照）

天后蔡依林(Jolin)證實與交往6年的男友錦榮分手，震驚演藝圈，分手原因引來外界好奇，其實兩人交往初期，就曾傳出Jolin對錦榮在聖誕節跑夜店，還與辣妹曖昧很不滿，錦榮也因此收斂許多，會向女友報備行程。

錦榮因為「后的男人」身分，一舉一動都受到外界放大檢視，交往期間更不時傳出花心泡夜店把妹的消息，也曾被拍到與賴佩霞女兒謝沛恩在夜店廝混；對於花心傳聞不斷，錦榮曾委屈稱，每次都證明是假的，自己也習慣了，但不解為何還會有人相信？

錦榮愛去夜店喝酒交朋友，但很清楚界線在哪，只要一發現異性別有意圖，絕對保持距離，而Jolin面對男友不時傳出的花邊消息，一路以來也不離棄，正因如此，兩人分手消息才會如此令人震驚。

(中時電子報)