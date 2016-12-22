假醫師逃婚又騙房租管理費 依詐欺起訴

台中市王姓女子6年前透過網路交友認識「陳醫師」，兩人隨即展開熱烈交往，王女以為可以當上「醫師娘」，沒想到對方藉故拖延婚事，還一再開口跟她借錢，之後將她帳戶內一萬餘元提領一空後隨即人間蒸發；直到今年郭男被通緝到案，王女才發現原來是「假醫師」， 郭男被依詐欺、竊盜罪嫌起訴。

檢方查出，郭姓男子於2009年間，冒名「陳富權醫師」在網際網路上交友，認識未婚王女，兩人展開交往後，同年11月間「陳醫師」即開口向女友借錢，稱因涉嫌醫療糾紛，帳戶被檢察官凍結，一時無法領錢繳房租及管理費，借了6000元。

相隔2個月，「陳醫師」又以相同理由借錢，王女認為是小錢、不疑有他又借給對方；同年農曆年期間，因王女一再催婚，「陳醫師」刻意簽了一份結婚合約。

但兩人始終未辦理結婚登記，王女感覺對方故意拖婚開始起疑，又發現自己郵局提款卡莫名遺失，帳戶內的1萬906元竟被提領一空，趕緊報警處理，同一時間，她的男友「陳醫師」突然人間蒸發。

「陳醫師」被發布通緝5年，直到今年警方循線追查到郭男到案，王女才知道原來本尊根本就不是醫師。台中地檢署偵結，依竊盜、詐欺罪嫌起訴。

(中時)