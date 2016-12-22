籃球》籃視雙棲名人傅達仁 27日發表回憶錄看他的傳奇人生
現年84歲的籃球、電視雙棲名人傅達仁，日前上書總統蔡英文請命，建議訂立久病或高齡得不治之症者安樂死法案，也願當台灣「安樂死」合法首例，引發各界討論，總統府也適時做出回應。傅達仁將在下周二(27日)下午2點舉辦「傳奇達仁」新書發表會，並且廣邀好友參加他的生前追思會。
1933年出生的傅達仁，父親傅忠貴官拜少將，是抗日時期的名將，15歲從大陸來台，中學開始打籃球，25歲當國手，代表中華隊在東京亞運獲銀牌，可惜運動員生涯非常短暫，28歲就決定轉任教練，先後執掌過裕隆、飛駝和台銀三支社甲隊。
1969年亞錦賽帶領馬來西亞隊爆冷擊敗中華隊，是他教練生涯最值得驕傲的勝利。進入電視台工作之後，1990年將NBA比賽引進國內，成為台灣第一人，為他的傳奇人生增添另一筆色彩。
林書豪在尼克颳起「林來瘋」旋風，傅達仁邀請豪小子參加歸主籃球賽(兩人都是基督教徒)，將信奉主與打籃球的心路歷程分享給現場球迷。
傅達仁說，雖然NBA兩度將林書豪阻絕在門外，但上帝替他打開另一扇窗，只不過繞了些路，如今他證明了華人後衛仍在NBA佔有一席之地。
傅達仁將事業投注在體壇與媒體，將信仰奉獻給耶穌，預定27日下午在台北市的市長官邸藝文沙龍舉行生前追思會、回憶錄發表會及詩書畫首展，他的回憶錄封面上寫著「一個孤兒的奮鬥史，一段創造人生的精彩傳奇！」
(中時電子報)
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