北市住宅區地王 仁愛路帝寶奪冠

我要評比

台北市地政局今天公布106年公告土地現值，住宅區部分，仁愛路三段的帝寶一帶除是全市地王外，也是大安區第一名，現值為新台幣131萬元；中正區地王是仁愛路二段震大大樓。

地政局表示，106年公告土地現值作業期間，是從民國104年9月2日至今年9月1日止，經評估，受整體經濟景氣不佳、房地合一課稅制度上路及不動產稅制改革議題等影響，不動產市場觀望氣氛濃厚，投資性買盤退散。

土地現值住宅區排行部分，仁愛路三段帝寶一帶仍是北市地王，也是大安區第一名，106年土地現值為131萬5000元，與105年相比，跌2.45%。

中正區地王為仁愛路二段的震大大樓旁，106年公告土地現值為120萬1200元，跌2.15%；信義區第一名為仁愛路四段的尚華仁愛大樓一帶，現值108萬4000元，跌3.04%。

中山區是建國北路二段第一銀行旁，現值69萬元，跌幅1.71%；士林區為忠誠路一段，現值67萬7000元，跌幅4.38%；松山區在民權東路三段，現值61萬1735元，跌幅1.95%；大同區在承德路三段，千代田大樓旁，現值57萬元，跌幅2.06%。

南港區在忠孝東路六段，現值46萬5000元，跌幅為1.06%；北投區是文林北路，現值41萬9000元，跌幅為1.41%；內湖區為內湖路一段，現值40萬元，跌幅2.44%。

文山區在興隆路三段，現值39萬8000元，跌幅2.21%；萬華區在萬大路一帶，現值31萬元，跌幅3.73%。

地政局表示，除儘速依地價評議委員會評議結果計算全市41萬餘筆土地公告現值，民眾若要了解106年公告土地現值資料，可從明年1月1日正式公告後，上主網站地價查詢多功能服務系統查詢。1051222

(中央社)