北市住宅區地王 仁愛路帝寶奪冠
台北市地政局今天公布106年公告土地現值，住宅區部分，仁愛路三段的帝寶一帶除是全市地王外，也是大安區第一名，現值為新台幣131萬元；中正區地王是仁愛路二段震大大樓。
地政局表示，106年公告土地現值作業期間，是從民國104年9月2日至今年9月1日止，經評估，受整體經濟景氣不佳、房地合一課稅制度上路及不動產稅制改革議題等影響，不動產市場觀望氣氛濃厚，投資性買盤退散。
土地現值住宅區排行部分，仁愛路三段帝寶一帶仍是北市地王，也是大安區第一名，106年土地現值為131萬5000元，與105年相比，跌2.45%。
中正區地王為仁愛路二段的震大大樓旁，106年公告土地現值為120萬1200元，跌2.15%；信義區第一名為仁愛路四段的尚華仁愛大樓一帶，現值108萬4000元，跌3.04%。
中山區是建國北路二段第一銀行旁，現值69萬元，跌幅1.71%；士林區為忠誠路一段，現值67萬7000元，跌幅4.38%；松山區在民權東路三段，現值61萬1735元，跌幅1.95%；大同區在承德路三段，千代田大樓旁，現值57萬元，跌幅2.06%。
南港區在忠孝東路六段，現值46萬5000元，跌幅為1.06%；北投區是文林北路，現值41萬9000元，跌幅為1.41%；內湖區為內湖路一段，現值40萬元，跌幅2.44%。
文山區在興隆路三段，現值39萬8000元，跌幅2.21%；萬華區在萬大路一帶，現值31萬元，跌幅3.73%。
地政局表示，除儘速依地價評議委員會評議結果計算全市41萬餘筆土地公告現值，民眾若要了解106年公告土地現值資料，可從明年1月1日正式公告後，上主網站地價查詢多功能服務系統查詢。1051222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。