經手逾億人民幣 兩岸合作破獲洗錢集團

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劉嫌等人成立詐騙轉帳洗錢中心，粗估經手金額逾人民幣1億元，中國方面請台灣警方協助，刑事局循線破獲該集團，查扣中國銀聯卡、U盾及銀聯卡複製設備等犯罪工具。中央社記者朱則瑋攝 105年12月22日

劉嫌等人成立詐騙轉帳洗錢中心，粗估經手金額逾人民幣1億元，中國方面請台灣警方協助，刑事局循線破獲該集團。

刑事局調查，劉男等11人成立詐騙轉帳洗錢中心，在桃園市、新竹縣市等地方流竄；去年底中國貴州省黔南州都勻市經濟開發區建設局出納，遭設於境外烏干達之詐欺話務機房佯裝中國銀行、公安、檢察等機關人員，謊稱被害人身分資料遭冒用，藉此誘騙金錢，造成中國史上單筆最大金額（人民幣1.17億元）損失。

而該詐騙集團就是透過劉嫌等人的轉帳洗錢中心，將款項層轉領出，中國方面請求台灣警方協助調查，經過半年跟監、蒐證，昨天警方兵分多路，一舉破獲2處轉帳洗錢中心，逮捕劉嫌等11人，查扣中國銀聯卡、U盾及銀聯卡複製設備等犯罪工具一批，初估經手詐騙金額達人民幣1億元以上，被害人不計其數。

刑事局表示，該洗錢中心為鞏固客源，明定各項遊戲規則，釐清詐騙資金凍結責任歸屬，提供包括調照、繳費、話費儲值、釣魚網站上傳假公文、遠端黑頻轉帳、打草等一條龍服務，且不斷與時俱進。

刑事局指出，因應中國防堵詐騙措施，該洗錢中心由大量複製銀聯卡提領款項，進化成透過中國支付平台洗錢，確保能以最快速、安全方式將客戶詐騙資金領出。1051222

(中央社)