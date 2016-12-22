經手逾億人民幣 兩岸合作破獲洗錢集團
劉嫌等人成立詐騙轉帳洗錢中心，粗估經手金額逾人民幣1億元，中國方面請台灣警方協助，刑事局循線破獲該集團。
刑事局調查，劉男等11人成立詐騙轉帳洗錢中心，在桃園市、新竹縣市等地方流竄；去年底中國貴州省黔南州都勻市經濟開發區建設局出納，遭設於境外烏干達之詐欺話務機房佯裝中國銀行、公安、檢察等機關人員，謊稱被害人身分資料遭冒用，藉此誘騙金錢，造成中國史上單筆最大金額（人民幣1.17億元）損失。
而該詐騙集團就是透過劉嫌等人的轉帳洗錢中心，將款項層轉領出，中國方面請求台灣警方協助調查，經過半年跟監、蒐證，昨天警方兵分多路，一舉破獲2處轉帳洗錢中心，逮捕劉嫌等11人，查扣中國銀聯卡、U盾及銀聯卡複製設備等犯罪工具一批，初估經手詐騙金額達人民幣1億元以上，被害人不計其數。
刑事局表示，該洗錢中心為鞏固客源，明定各項遊戲規則，釐清詐騙資金凍結責任歸屬，提供包括調照、繳費、話費儲值、釣魚網站上傳假公文、遠端黑頻轉帳、打草等一條龍服務，且不斷與時俱進。
刑事局指出，因應中國防堵詐騙措施，該洗錢中心由大量複製銀聯卡提領款項，進化成透過中國支付平台洗錢，確保能以最快速、安全方式將客戶詐騙資金領出。1051222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。