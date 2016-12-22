陸醫專家：吃餛飩加紫菜蝦皮 可能致癌
餛飩加紫菜和蝦皮是很常見的小吃，不過，有中國大陸醫學專家指出，紫菜和蝦皮都是含碘量較高的食物，再加上碘鹽，碘攝入量可能超標，長期恐導致甲狀腺癌。
錢江晚報報導，第4屆杭州甲狀腺癌論壇暨國際級繼續教育項目「甲狀腺癌規範化診治進展」日前在杭州舉行。
杭州市一醫院副院長、浙江省抗癌協會甲狀腺腫瘤專業委員會副主任委員羅定存表示，從臨床檢查結果來看，甲狀腺癌至少有50%是微小乳頭狀癌，有些醫院甚至達到70%至80%。也就是說，在所有甲狀腺癌中有一半左右是微小乳頭狀癌。
為何這幾年冒出這麼多的微小甲狀腺癌？首都醫科大學附屬北京同仁醫院教授房居高認為，一方面是甲狀腺超音波普及，把原先靠手摸發現不了的小腫塊找了出來。但問題還是出在生活當中。
房居高說，一個是輻射增加。例如，現在很多人長期對著電腦或長時間玩手機。
另一個是碘攝入過多。房居高舉例，早上起床吃早餐，一碗小餛飩裡放了紫菜和蝦皮，味道是很鮮美，殊不知，紫菜和蝦皮都是含碘量較高的食物，再加上碘鹽，如此一天的碘攝入量可能超標。
他說，自己的做法是，因為平時家裡比較愛吃海鮮，他要求家裡吃無碘鹽，碘鹽和海鮮吃其中之一即可。
甲狀腺癌可以再細分，其中有90%是「乳頭狀癌」，臨床上又將直徑小於等於1公分的稱為「微小乳頭狀癌」。1051222
(中央社)
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