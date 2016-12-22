毛嘉慶批謊話連篇 郝辦：刷存在感
國民黨文傳會副主委毛嘉慶今天表示，昨天撞見「人家不想被撞見的聚會」，「郝副主席大可不必以權勢壓人，事後還要以他的大權勢進行新聞操作修理黨工，而且謊話連篇」。
國民黨副主席郝龍斌辦公室發言人游淑慧回應表示，毛嘉慶身為文傳會副主委，攻擊黨內副主席，是以什麼身份與角色？年輕人想靠批評郝龍斌來刷存在感的心態，她很了解。
國民黨中常會昨天因出席人數不足，一度無法開會。毛嘉慶昨天在臉書發文，在餐廳巧遇郝龍斌與部分中常委，暗指郝龍斌串連中常委企圖讓中常會流會。
郝龍斌則在昨天中常會發言說，現在黨沒有基本互信，任何時候用陰謀論，甚至背後放冷箭傷害黨內同仁，這個黨永遠沒有希望。郝龍斌幕僚甚至說，郝龍斌進去餐廳包廂後，突然有2位男士逕自打開包廂門，然後又離開。
毛嘉慶上午表示，對他來說，昨天就是在一個公開場合撞見了「人家不想被撞見的聚會」，但他跟朋友完全沒有打擾對方。他朋友去洗手間途中，遇見某位熟識的朋友，進包廂去打招呼，這是任何朋友間，在公開場合相遇都會有的正常動作，且郝龍斌後來也出來打招呼，他們還親切恭敬的跟郝龍斌請安問好。
對於毛嘉慶上午再批郝龍斌，游淑慧表示，沒有人有那麼大本事，可以讓3/4中常委都一起來杯葛黨中央，所謂疑心生暗鬼，真不知年輕人哪有這麼多陰謀論。
她說，黨工不是黨內聘用的員工嗎？一個黨工一直用猜忌和攻擊語言挑撥黨內高層關係，真的是好奇怪。外界都知道毛嘉慶在黨內是主席的核心高層，誰有本事能夠以權勢壓毛嘉慶？
游淑慧表示，年輕人想靠批評郝龍斌來刷存在感的心態，她很了解。打低別人、墊高自己的方式也碰過不少。1051222
(中央社)
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