兩岸尋找新共識 許信良：需展開對話協商

台聖斷交讓外界猜測兩岸關係是否走向冷對抗，此前有大陸學者提出尋找「九二共識」之外的兩岸新共識，亞太和平研究基金會董事長許信良對此呼籲，兩岸如果不往來，就無法形成新共識，大陸應該開始與台灣進行交流，無論從二軌也好，應該開始進行協商。他說，「我們自己說出來，大陸不接受，所以為了形成新共識，雙方應該展開對話協商」。

台聖日前斷交，總統府發表聲明指出，中國大陸政府藉聖國國家財政困難之際，趁勢操作「一中原則」，「我們高度遺憾」。

由亞太和平研究基金會主辦的「2017年美國新政局與亞太情勢演變－台灣之挑戰與契機」研討會今天下午在外交部外交及國際事務學院舉行，許信良受邀出席發表開場致詞。

關於台聖斷交是否代表兩岸走向冷對抗，許信良受訪時表示，不要把斷交當作嚴重問題，這跟兩岸現狀沒關係，「這是小事情，太小太小的事情」。大陸把台灣邦交國帶走，讓台灣少負擔，是好處不是壞處。「但我們要跟中國大陸維持好關係很重要，不能回到過去軍事對抗時代，這是台灣是承受不起的。兩岸關係對台灣生存發展是很重要的。」

他強調，大陸傳統對民進黨有敵意，所以用挑剔態度看待所有作為，事實上，蔡總統的根本立場跟國民黨立場沒有兩樣，都用中華民國憲法來處理兩岸關係。蔡總統對兩岸關係是理性務實的，不會挑釁中國大陸的核心利益與紅線。「現在是中國大陸需要理性務實面對兩岸關係」。

至於兩岸智庫二軌交流，許信良表示，「我們一直都有接觸，只是沒有正式的、官方的公開接觸，私下接觸從來沒有停過。從520後，包括亞太基金會部分，私下接觸都沒有停過。」

有關大陸社科院台研所所長周志懷提出，兩岸可以在一中原則下，尋找兩岸新共識。許信良對此表示，他認為這是善意的，但「我們自己說出來，大陸不接受，新共識要雙方透過對話協商，不往來根本無法形成新共識」。他呼籲，「大陸應該開始交流，不管從二軌也好，應該開始協商。」

有媒體問，兩岸智庫二軌是否開始協商新共識？許信良則說，「目前還沒有認真的討論。」

許信良表示，台灣現在要關心的是川普上台後，美中關係對台灣的影響。台灣不能當任何人的籌碼，最應該優先考慮自己的利益。

他說，「我們最大的問題是，長期以來，把台灣無關的事情當作台灣重大利益，常把對台灣不是重大利益的東西，把它當成國家最大利益。例如台灣的聯合國席次，台灣擁有聯合國常任理事國，真的對台灣重要嗎？」

許信良強調，「台灣最重要的是，第一生存，第二發展。不只是經濟發展，還包括文化、政治體制等，這才是台灣最大利益所在。至於台灣跟外面有多少關係，與這無關的，其實都不重要。」

(中時)