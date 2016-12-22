MLB》奇！教士隊看上慢球魔人
(15:30更新 補充皮維數據)《CBS運動網》等美媒今報導，教士隊補強先發投手，看上兩位老將。一位是天使前王牌韋佛(Jered Weaver)，他速球均速剩約130公里，但靠精準控球與打者周旋；另一人是在教士投出生涯年，國聯前賽揚獎投手皮維(Jake Peavy)；兩人都是自由球員。
34歲的韋佛，兩度摘下美聯勝投王，效力天使11季貢獻150勝。2012年摘下20勝5敗，自責分率2.81。但近幾年成績下滑，今年12勝12敗，自責分率5.06。速球均速從2010年的144公里，到今年只剩下130公里左右，全大聯盟只比蝴蝶球投手狄奇(R.A.Dickey)快。
35歲的皮維，2007年以19勝、240次三振、自責分率的2.54的優異表現，獲得國聯投手三冠王，並摘下國聯賽揚獎。他今年在巨人，戰績5勝9敗，自責分率高達5.54，但主投118.2局，送出102次三振，K功依舊了得。
(中時電子報)
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