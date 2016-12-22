康力得急救填塞繃帶 搶歐美軍用醫療市場(本報資料照片)

康力得生技「急救填塞繃帶 (HEMO-bandage)」通過美軍軍事研究專家測試，止血效果好且無副作用，這款產品也獲德軍採用，明年將進軍愛爾蘭與芬蘭，未來將擴展歐美版圖，搶佔軍用醫療市場。

美軍對康力得「急救填塞繃帶」的測試報告非常詳細，證明「急救填塞繃帶」可在三分鐘內，完成全部受測動物的股動脈上100%止血。簡介 (Abstract)內強調康力得「急救填塞繃帶」比美軍現用的急救品項 Combat Gauze 更有效。並說明指出「急救填塞繃帶」不但止血效果快，且無會造成副作用的殘留物，不會有不良副作用疑慮。

這次測試是美國德州美國陸軍外科研究所 (USAISR) 執行。該研究所是世界聞名專攻軍事創傷急救單位，也是世界研究戰陣創傷急救聖地。美軍戰陣急救的手冊(TCCC)一向由該研究所編撰並定期修訂，是西方各國特種作戰中，戰傷急救的基本教範。

康力得急救填塞繃帶 搶歐美軍用醫療市場(本報資料照片)

這次測試計畫中的兩位主持人，Kheirabadi博士與Dubick 博士是陸軍外科研究所主要負責人，是軍事創傷急救界的知名人士。報告撰稿人是執行實驗的 Kheirabadi博士；他的報告經 Dubick 博士審核後才獲准發表。美軍各軍種用以評估止血效果的測試程序規範，當初就是由Kheirabadi 與Dubick按照當時的測試想定，通力合作完成。現在除了美軍在評估相關止血醫療器材要遵照辦理外，全球各國軍隊在對類似產品的檢測時也一體遵行。

康力得透過台大醫學院創傷科的測試中，已證明「急救填塞繃帶」施用後，受測動物的存活率是競品Combat Gauze兩倍。這份報告去年在歐洲創傷與急救醫學年會上，由台大醫院創傷科醫師林子忻發表時，就受到俄國軍醫 Reva 博士重視。

據瞭解，除了烏克蘭部隊，在克里米亞內戰中，實際使用之外；德軍已用於全國道路救難直升機隊上，葉門政府則提供給與叛軍戰鬥的部隊，讓他們在亞丁灣測試。愛爾蘭軍方計畫將與芬蘭軍方分別於明年進行測試康力得「急救填塞繃帶」。

(中時電子報)