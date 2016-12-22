3D列印機器人跳開場舞 學童嗨翻耶誕派對

富春國小教師鄭宏吏，指導幼兒園幼童操控獨眼耶誕樹機器人。（王文吉攝）

4名幼童操作手中的平板電腦，機器人跟著指令、音樂，大跳耶誕舞會開場舞。（王文吉攝）

富春國小幼兒園大班學童操作平板電腦，控制機器人大跳開場舞。（王文吉攝）

耶誕機器人一亮相，近百名小朋友好奇地瞪大眼睛，直呼「好酷！好想玩玩看！」（王文吉攝）

富春國小幼兒園舉辦「親子歡唱耶誕派對」，將高年級學長姊自製的３Ｄ列印機器人變裝，有的穿上大紅耶誕裝、有的變成獨眼耶誕樹，或戴頂鈴鐺帽。（王文吉攝）

台中市豐原區富春國小幼兒園上午在體操館舉辦「親子歡唱耶誕派對」，特別請來高年級學長姊自製的３Ｄ列印機器人，參加變裝舞會，有的穿上大紅耶誕裝、有的變成獨眼耶誕樹，或戴頂鈴鐺帽，由大班學童操作平板電腦，控制機器人大跳開場舞，宣布歡唱耶誕派對開始。

耶誕機器人一亮相，近百名小朋友好奇地瞪大眼睛，直呼「好酷！好想玩玩看！」指導老師鄭宏吏宣布機器人舞會開始，4名幼童隨即操作手中的平板電腦，機器人跟著指令、音樂，搖搖晃晃、轉圈圈，跳起動感舞蹈。

就讀大班的林子翔負責操作耶誕老公公，他說，自己在家最喜歡用樂高積木組成忍者，希望能學會寫程式，用電腦控制，讓忍者動起來。另名幼童林睿安則驕傲表示「控制機器人很簡單，我學一次就會了！」

鄭宏吏說，該校5、6年級的電腦課程開設「創客自造教育」，跳脫傳統的打字、軟體教學，透過零件設計、3D列印、DIY組裝等，訓練孩子鎖螺絲、裝馬達等手作能力，並結合電腦程式、機械感測，由藍芽傳遞指令，讓機器人動起來，引發學生對科學的興趣。

(中時)