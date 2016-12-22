國內研發拔河訓練機 贊助景美女中備戰明年世運會

企業贊助拔河訓練機器給北市景美女中，讓她們能夠提前備戰2017世界運動會。(中華民國拔河協會提供)

為備戰2017年世界運動會，以及厚植台灣拔河基層實力，中華民國拔河運動協會理事長吳育昇四處奔走，向企業募款逾百萬元，購置3台「油壓式拔河訓練模擬機」，贊助捐贈給北、中、南3所基層學校景美女中、僑泰中學、鼓山高中，希望能夠幫助教練、選手們在平時訓練上達到事半功倍的成效。

這些年來，台灣女子拔河隊稱霸世界舞台，從2005年德國杜伊斯堡世界運動會至今，我國代表隊已完成三連后壯舉，但海峽對岸中國女子拔河實力遽增，國際成績也急起直追，尤其連兩屆室內拔河世錦賽，中華隊都不敵中國，皆屈居亞席，因此為增強己身能力，借重訓練模擬機的幫助刻不容緩！

台北市景美女中甫於本月初在高雄市舉辦的「2017世界運動會國手選拔賽」脫穎而出，她們將參加明年7月在波蘭弗羅茨瓦夫舉行的第十屆世界運動會女子540公斤級比賽，這次背負尋求「四連后」重責大任，「工欲善其事、必先利其器」，這台拔河訓練模擬機的購置，對景美女中的訓練無疑是一大利多。

景美女中教練郭昇表示，面對衛冕明年世界運動會后冠的確有不小的壓力，尤其室內拔河世錦賽已經輸給中國2次，如何克敵制勝成為接下來重要課題，非常感謝理事長向企業募款，讓國內基層學校得以擁有這台所費不貲的拔河模擬機，相信在模擬機幫助下，定可讓我們在訓練上達到更好的效果。

此外，同樣是台灣基層拔河重點學校的台中市僑泰中學、高雄市鼓山高中也蒙其利，這次12月初在高雄市舉辦的年度拔河盛事協會盃，僑泰、鼓山分獲高中男子組580公斤級冠、亞軍，如今多了拔河訓練模擬機的從旁輔助，堪稱如虎添翼，對於兩校、甚至該地區的拔河發展，絕對會有加分效果。

由國內自行研發的「油壓式拔河訓練模擬機」為全球專利，它的功能、效果包括有液壓電控系統調整力量輸出大小，訓練時能有效保護選手安全；採觸控人機介面操作模式，無傳統拔河訓練機受限固定級距配重塊影響，可輕鬆設定訓練拉力大小，容易達到選手訓練成效。

同時最大拉力值可達2噸以上；佔地面積小，不受樓地板高度限制，可拉四公尺以上距離；提供個人及團體訓練使用；模擬比賽實況，設定距離內作反覆演練進攻及防守戰略；即時顯示拉力重量，改善選手雙腳力量輸出不均現象及維持訓練強度；無傳統拔河訓練機配重塊撞擊噪音等等。

(中時電子報)