2駭客盜2400餘比特幣 價值近5千萬

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國內代理銷售BitoEX比特幣錢包的「泓科科技有限公司」，今年6月傳出遭電腦駭客入侵公司電腦，自比特幣錢包中竊取價值近5000萬的2400多比特幣。台北地檢署今指揮新北市調查處，搜索黃姓2名駭客的住處，並約談黃男2人到案。

「泓科」科技公司日前向檢調報案，指今年6月間有駭客入侵公司電腦，自比特幣錢包中竊取2400多個BitoEX比特幣，1比特幣價值約2萬1000多元，涉嫌刑法359條破壞電磁紀錄罪。

檢調指出，BitoEX為「泓科科技有限公司」所有，通過BitoEX的服務可以在網站上進行交易，使用和轉換被稱為比特幣（bitcoin）的虛擬貨幣。

(中時)