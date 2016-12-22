高雄大遠百每坪188萬 蟬聯港都地王

高雄市106年公告土地現值出爐，高雄大遠百以每坪188萬蟬聯高雄地王寶座。（王錦河攝）

高雄市106年公告土地現值出爐，高雄大遠百以每坪188萬蟬聯高雄地王寶座，北高雄則是漢神巨蛋周邊的145萬。全市平均調幅為0.68%，是99年市縣合併以來最小調幅，占一般正常交易價格比例為90.24%，地政局分析主因是受到房地產景氣市場不影響所致，所以各地多為持平情形，僅少部分地區微幅上漲或下跌。

地政局指出，高雄市地價呈現南北兩大核心發展態勢。全市最高地價區段仍由位於苓雅區的大遠百百貨公司蟬聯，每坪約為188萬元。

主因在於大遠百位處中山二路與三多四路口，集三多商圈與亞洲新灣區樞紐之利，不但交通便利、商業活動蓬勃多元，加上亞洲新灣區多項重大建設陸續完工啟用，水岸輕軌開放試營運，帶動區域發展，高級住宅建案陸續推出，周邊地區交易熱絡，其區位優越特性造就大遠百蟬聯地王寶座。

北高雄「地王」則以漢神巨蛋附近博愛二路一帶，公告土地現值換算每坪約為145萬元。漢神巨蛋近年已成為高雄百貨業龍頭，鄰近裕誠、明誠商圈及瑞豐夜市周邊商業活動興盛，人潮聚集；毗鄰之農16地區、25期重劃區，休閒、生活機能優良，新推建案眾多，加乘效果推升當地地價。

地政局長黃進雄指出，雖然受整體經濟景氣不佳及房地合一稅等各項稅制變革影響，今年高雄不動產市場交易量較去年略有下跌；惟各項重大市政建設陸續完工啟用，與一般民眾自住需求支撐，部分地區地價仍有微幅成長，故仍就捷運站周邊、亞洲新灣區、市地重劃、區段徵收完成地區，因不動產交易熱絡作微幅調漲。其餘地區參考實價登錄資訊與不動產市場趨勢，呈現持平或微跌的情形。

(中時)