蔡依林愛錦榮愛的深 昔台上失態慌找定情戒
天后蔡依林（Jolin）今(22日)證實和男友錦榮（Vivian）分手，6年「VJ戀」宣告破局，令人驚訝的是，一向敬業的她從上月分手至今無異狀，而曾讓專業的她在台上失態的主因也是錦榮，去年她受邀參加《央視網路春晚》，表演結束後，她突然不顧仍在錄影，就在台上慌張穿過鏡頭東奔西找，原來是因為錦榮送她的定情戒不慎掉落。
身價超過20億的蔡依林，去年壓軸參加《央視網路春晚》，唱跳完組曲後，蔡依林並非一如往常站在原地等著主持人訪問，反而不尋常的猛低頭，看似在尋找什麼，就連EXO成員張藝興（Lay）伸手想跟蔡依林握手，也被忽視，眾人頓時一頭霧水，成為當晚節目中被熱烈討論的插曲。
總算在地上找到戒指後，蔡依林才鬆口氣、恢復冷靜狀態，並在直播鏡頭前解釋：「我的戒指掉了，剛剛一直在找它」，令張藝興和柳岩一臉驚訝。之後爆出蔡依林當時狂找的便是錦榮送她的三周年紀念戒，可見天后對這段感情投入之深，而蔡依林之後被問到此事，僅低調否認說：「是廠商的戒指」，錦榮則答：「這是秘密，為什麼要跟你們（指記者）說呢？」
(中時電子報)
關鍵字：蔡依林
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