襲市集嫌犯曾被追蹤半年 德疑監控不力
卡車衝撞柏林耶誕市集案突尼西亞籍主嫌艾姆里遭歐洲通緝，德國官員很早之前就將他視為威脅，今年甚至暗中監控他半年，後來停止行動。如今發生血案，德國面臨監控不力的質疑。
美聯社報導，國際正在追緝艾姆里（Anis Amri），讓外界不禁質疑，德國當局究竟如何密切監控國內數百名已知的伊斯蘭極端分子。
這個問題讓明年尋求連任的德國總理梅克爾（Angela Merkel）面臨新壓力。批評人士抨擊她讓數十萬尋求庇護者進入德國，據說缺乏適當的安全檢查。
當中包括艾姆里，他在突尼西亞和義大利都曾因犯案而被定罪，不太可能獲得庇護。然而，即便德國當局拒絕他的庇護申請並視之為可能的聖戰威脅，這名24歲男子仍成功避開德國的驅逐。
德國媒體公開他的照片和部分名字後，聯邦檢方呼籲民眾提供線索並懸賞10萬歐元。當局警告說他恐怕「很暴力且持有武器」，短短幾小時後就傳出他們幾個月前早就知道這名男子，認為他與伊斯蘭極端分子有關，用過至少6個化名和3個不同的國籍。
根據北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）內政首長葉格（Ralf Jaeger），艾姆里去年7月抵達德國，當時尋求庇護者湧入人潮正逐漸接近顛峰。
葉格表示，雖然在靠近荷蘭邊境的德國西部登記在案，艾姆里自2月以來經常在德國搬來搬去，大多住在柏林。
在艾姆里抵達的幾個月內，當局將他列入潛在暴力伊斯蘭極端分子名單，名單上不全都是尋求庇護者。
葉格說：「安全單位交換有關此人在聯合反恐中心的資訊，最後1次是在11月。」
柏林聯邦檢方甚至在3月14日對他展開調查，因為聯邦安全單位情報警告，他可能打算非法入侵，設法籌資購買自動武器，以便用於未來可能的攻擊行動。
監控結果顯示，艾姆里曾在柏林一處惡名昭彰的公園交易毒品且捲入酒吧鬥毆事件，但沒有發現證據證明最初的警告屬實。檢方表示，監控行動9月取消，艾姆里當時早就不見蹤影。（譯者：中央社盧映孜）1051222
(中央社)
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