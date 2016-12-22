總統期勉 4年內終結台灣購屋交易糾紛

總統蔡英文今天接見第17屆「國家建築金獎」各獲獎單位代表，她說，期勉所有獲獎單位，共同努力達成「國家建築金獎」的終極目標，在2020年之前，完成終結台灣購屋交易糾紛。

蔡總統今天接見第17屆「國家建築金獎」各獲獎單位代表。這場活動未公開，總統府會後發布新聞稿。

總統致詞表示，過去多年來，這獎項為台灣建立優良建商遴選，以及優質建案的評鑑制度；恭喜所有的獲獎單位，通過嚴格評選，不論在專業、品質跟誠信經營，都得到最大肯定。

總統表示，買房子對很多人來說，是人生重大的決定。國家建築金獎甄選的目的，就是要提供最安心的購屋指標，讓民眾能夠「買的安心、住的放心、用的順心」。

她說，獎項目的一方面是要預防消費者和建商之間發生購屋糾紛；另一方面，則是要提升營建工程的品質，避免因為劣質的建築物，造成民眾生命財產的損失。

總統指出，與會獲獎代表能得到「台灣誠信建商」、「台灣誠信廠商」及「台灣誠信企業」等優良品牌的認證，代表大家對於消費者的需求有一份同理心；而當台灣所有的營建業者都能與每位獲獎者一樣，重視誠信與品質，把所負責的建案都當成自己的房子來看待，用最高的標準來要求，一定能夠有效降低購屋糾紛，興建出更多令人滿意、優質房屋，帶動產業的正向發展。

蔡總統說，政府的施政重點「安心住宅計畫」，目標是完成8年辦理20萬戶的社會住宅。而有社會住宅，是城市的驕傲，也是進步的象徵，她期勉所有參與「安心住宅計畫」的人，都能夠把社會住宅，當做打造自己的理想家園，共同來努力推動、用心設計及堅持品質，讓每一分資源都發揮到極致，一起讓這個國家更進步。

總統提到，政府也將加速老舊房屋以及都市的更新，這一連串的計畫，都與建築業、營造業及相關業者有關，而這些計畫的成功，也須仰賴各業者及專業人員，所以每位業者都是政府的重要夥伴。期勉所有獲獎單位，共同努力達成「國家建築金獎」的終極目標，在2020年之前，完成終結台灣購屋交易糾紛。

訪賓一行包括台灣永續關懷協會理事長張清芳、副理事長羅致政及執行長馮智能等，由內政部次長林慈玲陪同，前來總統府晉見總統，總統府副秘書長姚人多也在座。1051222

(中央社)