國際彩鑲瓷藝術家製花燈 李進勇感謝
2017台灣燈會在雲林，在地企業凱馨公司委託國際彩鑲瓷藝術家蔡爾平製作燈組，預計將於虎尾主燈區客家主題燈區中亮相，縣長李進勇今天拜訪蔡爾平北港工作室，表達感謝。
雲林縣政府表示，北港人蔡爾平以彩色瓷土鑲嵌金屬、玻璃材料，獨創「彩鑲瓷」藝術品，更以「Jewelry10」品牌揚威國際，獲得全美傑出工藝家等多項工藝大獎；受到凱馨實業股份有限公司邀請，特地從紐約返國，匠心製作燈組，為故鄉盛會增添風采。
蔡爾平表示，創作理念在於表達對自然關懷之愛，「台灣土雞王：生生不息」燈組將以鏤空材質製作，以母雞下蛋及公雞在旁快樂高歌，表達生生不息之意，白天是創意雕塑，夜晚則是一座璀璨花燈。
李進勇指出，蔡爾平所創作的燈組強調「生生不息」，與這次2017台灣燈會「友善大地」主軸相當契合，透過不鏽鋼鏤空設計，燈組從內及從外發光，相信可以為台灣帶來一個璀璨的雞年，如此漂亮的燈組，就在虎尾主燈區客家主題燈區內。1051222
(中央社)
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