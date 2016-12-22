國民黨：傷害黨工權益的是黨產會
中國國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦今天表示，黨產會主委顧立雄不要再睜眼說瞎話，將責任推給國民黨主席洪秀柱與副主席詹啟賢，真正傷害黨工權益的是黨產會。
行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄今天列席立法院內政委員會。他表示，國民黨副主席詹啟賢曾找黨產會擬定行政契約，關心到黨工權益，反而是國民黨主席洪秀柱沒考量黨工立場，「我感到非常遺憾」。
胡文琦下午受訪表示，行政契約是否真如顧立雄所說那8點？如果真是那8點，洪秀柱體認到牽涉黨工權益與黨產處理，應該審慎思考，無法一個人決定。
胡文琦並提出立法院公報第105卷第65期黨團協商紀錄表示，顧立雄7月22日曾答覆國民黨籍立委賴士葆說，發薪水是履行法定義務；請顧立雄不要再睜眼說瞎話，自己打臉。1051222
(中央社)
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