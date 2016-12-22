美國準第一夫人故鄉 盼促觀光加溫

特派員看世界專欄美國總統當選人川普即將走馬上任，妻子梅蘭妮亞也將成為美國第2位外國出生的第一夫人。她在斯洛維尼亞的同胞期盼川普上任能促使雙邊經貿交流，帶進更多觀光人潮。

川普（Donald Trump）19日獲得美國選舉人團過半選票，他將在明年1月正式走馬上任，成為美國第45位總統，他的第3任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）也將成為新任第一夫人，她將是1825年以來美國第1位外國出生的第一夫人，也是美國歷史上第2位外國出生的第一夫人。

諾佛梅斯托（Novo Mesto）這個位於斯洛維尼亞東南部、靠近克羅埃西亞的寧靜小鎮，因為梅蘭妮亞而躍上國際媒體版面，吸引不少媒體前往採訪。儘管這裡人口僅有2萬多人，但卻是區域內主要經濟與文化中心，還因為優美的河畔景色聞名。

窩在小酒館裡打發時間的伊沃（Ivo）用有限的英文單字，比手劃腳地說著美國大選開票當天的熱鬧景況。他說，那晚酒館裡罕見地擠滿了人，大家都盯著牆面上的電視，「不是因為球賽，而是看美國開票」，諾佛梅斯托民眾大概是最歡迎川普當選的外國人。

伊沃說，以前諾佛梅斯托很少看到外國人，遑論亞洲人，但最近外國觀光客變多了，「這是好事」，他希望因為川普的當選，能吸引更多觀光客到這裡旅遊，帶進錢潮。

這似乎是多數斯洛維尼亞人的期待。梅蘭妮亞曾經在首都的盧布里雅納大學（University of Ljubljana）就讀1年，這裡也是到斯洛維尼亞的外國觀光客的主要停駐地。

名列世界遺產的斯洛維尼亞斯科契揚鐘乳石洞（Skocjanske jame）導覽員就說，最近美國與西方觀光客變多了，這對斯洛維尼亞來說是好事，有助於提振斯洛維尼亞經濟。

不過她坦言，在夏天之前，根本不認識梅蘭妮亞，對川普也僅知道是個很有錢的美國富豪，「現在他們兩人是斯洛維尼亞的知名人物了，大家都對他們瞭若指掌」。

投宿於盧布里雅納一間監獄改建的青年旅舍的英國籍背包客也是因為川普而來。她說，在規劃中東歐旅行路線時，原先是打算從克羅埃西亞直接北上到匈牙利，但因為川普的當選，讓她決定轉到斯洛維尼亞看看，「反正就在隔壁」，這裡的自然風光讓她覺得相當值得，不枉此行。1051222

(中央社)