適合什麼工作 就業中心幫你測

勞動部屏東潮州就業中心今、明兩天在中心內舉辦「動物方程式-求職簡單事」活動，提供職涯性向測驗，幫助求職者了解自己適合從事什麼樣工作，現場做就業媒合。

今天有不少人前往接受則驗，1名25歲蔡姓待業者，原從事作業員，因職場人際關係離職，他做完測驗後，經就服員分析，適合短暫人際互動性質職業，透過就業媒合，應徵超商店員職缺，希望轉職後能每天樂在工作。

受測者之一的48歲陳小姐說，她過去在新竹科學園區擔任作業員，最近辭掉工作回屏東照顧母親，當她將家裡的事情安頓好，要再次進入職場，卻因為中高齡或是薪水不如預期等原因，求職四處碰壁，經濟陷入困境，一度找不到人生方向。

陳小姐表示，她做完測驗後，發現自己的性格是屬於穩健型，適合從事被動保守性質的作業員工作，「原來求職受挫不是能力不行，而是機會還沒降臨」。經過就服員就業媒合，她應徵高雄市1間電子廠的特定製程作業員職缺。

就業中心表示，陳小姐如果能順利獲得錄取，每個月薪水有新台幣3萬多元，再運用勞動部推動的「缺工就業獎勵」，可在工作18個月內領取10萬8000元補助，經濟問題將可獲得大幅改善。

潮州就業中心表示，職涯性向測驗活動時間為今、明兩天的上午8時30分至下午4時30分，就服員會提供職涯性向測驗本，題目有12題，測驗時間只需5分鐘，民眾做完測驗得知結果後，就服員會依據性格，提供專業分析並作就業媒合。1051222

(中央社)