蔡依林錦榮 6年情破局和平分手

歌手Jolin蔡依林和男友錦榮驚傳11月底已分手，六年情宣告破局。蔡依林經紀人王永良也證實兩人分手，「（他們）是一起討論後決定分手，現在還是好朋友」。

天后蔡依林與錦榮傳出和平分手，六年情滅。根據「蘋果日報」報導，蔡依林、錦榮的友人透露，他們不當情人，還是好朋友，分手後仍相約碰面吃飯。

王永良也證實蔡依林、錦榮分手消息，「（他們）是一起討論後決定分手，現在還是好朋友」。

不過蔡依林目前人在上海工作，耶誕節、跨年都有表演，這兩個節日都沒有時間和錦榮相處的機會。

向來以工作為主的蔡依林，在這一兩個月內依舊工作，上個月還赴英國進修翻糖蛋糕技術，絲毫沒有因情傷而憔悴落寞。

蔡依林2010年與小4歲的錦榮合作「玩愛之徒」MV擦出火花，兩人經常被捕捉約會身影，也時常一起出國旅遊，十分甜蜜。

先前錦榮接受專訪時提到，結婚最基本是婚戒不離手、老婆冠夫姓、夫妻財產共有，但不婚主義的蔡依林，似乎不可能冠夫姓。1051222

(中央社)