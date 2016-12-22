高雄地王 大遠百蟬聯4年

高雄市地政局22日發布106年公告土地現值，全市平均調幅0.68%，是民國99年市縣合併以來最小調幅，其中最高地價區是高雄大遠百，每坪約新台幣188萬元，這是大遠百第4年蟬聯地王。（地政局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 105年12月22日

高雄市地政局今天發布106年公告土地現值，全市平均調幅0.68%，是民國99年市縣合併以來最小調幅，其中最高地價區是高雄大遠百，每坪約新台幣188萬元，是大遠百第4年蟬聯地王。

公告顯示，全市最高地價區段由位在苓雅區的大遠百百貨公司蟬聯，公告土地現值每平方公尺為57萬元，每坪約新台幣188萬元；緊追在後的是漢神巨蛋附近，公告土地現值每平方公尺44萬元，每坪約145萬元，居「地后」。

公告現值調漲，也有部分區段是調降，主要座落在桃源區和茂林區，降幅最大的是在桃源區的山坡和保育林地是1.19%，另外茂林區也有部分林地降幅是0.08%。

地政局指出，大遠百一帶的公告現值漲幅大是因亞洲新灣區多項重大建設陸續完工、水岸輕軌開放試營運等，再者附近高級住宅陸續推出，大遠百因而繼續蟬聯高雄地王寶座。

地政局分析，居「地后」的巨蛋周邊，商業活絡，鄰近裕誠、明誠商圈及瑞豐夜市，人潮聚集，再者毗鄰農16地區、25期重劃區，休閒、生活機能具佳，新建案眾多，是讓地價具加乘效果主因。

公告現值顯示，全市漲幅最大的是鼓山區美術館一帶和農16開發區附近，部分區段調幅達到1.25%，是全市最高；至於鳳山區平均調幅也在0.67%，分居高雄市發展最具潛力、快速的地區。

地政局長黃進雄指出，雖受整體經濟景氣不佳及房地合一稅等各項稅制變革影響，今年高雄不動產市場交易量較去年略有下跌，但各項重大市政建設陸續完工，與一般民眾自住需求支撐，部分地區地價仍有微幅成長，以捷運站周邊、亞洲新灣區、市地重劃、區段徵收完成地區居多。

106年公告現值結果將在106年1月1日公告，民眾可於地政局網站查詢或地政事務所查閱。1051222

(中央社)