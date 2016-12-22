江柏樂預言VJ戀玩完 錦榮當時霸氣回嗆.....
知名命理師江柏樂，曾神準預言阮經天、許瑋甯將情變等案例，讓他被網友封為「台灣第一神算」，日前算出蔡依林以及錦榮VJ戀玩完，不過卻遭錦榮霸氣回嗆打臉，現在回想起來格外諷刺。
江柏樂當時算出VJ戀無法修成正果，由於「感情是山地剝，代表感情會出問題」，也大膽猜測兩人「會是影劇圈下一對分手的男女」，卦象更顯示Jolin會變心，兩人就算沒分手也只能再撐1年，不過當時錦榮受訪時，不滿戀情慘遭看衰，曾回覆「被這樣講當然不舒服，但我認為男女戀愛是公平的，只有彼此，外人愛講什麼就去講好了」，更霸氣回嗆「他們每年都這樣講，結果呢？好像也沒人說他們不準」，如今卻鐵口直斷印證一切，錦榮當時複雜心情可想而知。
(中時電子報)
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