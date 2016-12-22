炙熱愛火漫出螢幕外 蔡依林、錦榮拍MV定情

錦榮來台後首次拍攝的影視作品〈玩愛之徒〉MV，成了他跟天后蔡依林的定情作。(取材自YouTube)

蔡依林跟錦榮在MV中飾演情侶，甜蜜互動漫出螢幕外，關係成真。(取材自YouTube)

天后蔡依林和錦榮多年2010年相識相戀，多年來穩定交往，沒想到今天驚爆「VJ戀」已於11月分手，情斷消息獲得女方經紀人證實，表示過程和平，蔡依林恢復單身後也敬業地全心投入工作，而分手消息讓不少Jolin粉絲感到難過，回想當年兩人拍攝天后的MV〈玩愛之徒〉定情，郎才女貌相當速配，倒帶回味當時的甜蜜，讓人更感到可惜。

出身紐西蘭的男模錦榮(Vivian Dawson)來台發展，2010年第一次接觸了影視作品，便是女友蔡依林的MV〈玩愛之徒〉，在其中扮演Jolin的男友，因此有不少甜蜜的互動，兩人因此相識進而來電，MV的身分與愛火蔓延至螢幕外，就這樣相伴長達6年，過程中錦榮的母親曾經催婚，粉絲也盼望個性獨立堅強的天后，能就此找到可以依靠、分享人生的良人，沒想到最終兩人還是走上分手一途，當初的定情作只能追憶。

(中時電子報)