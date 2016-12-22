國民黨魁提前選遭質疑 洪秀柱：多溝通

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國民黨昨天中常會討論黨主席提前改選，並通過黨主席提前至明年5月選舉，引發部分中常委不滿，醞釀下週翻案。黨主席洪秀柱（左2）22日表示，「多溝通，一切照章行事、依法行政」。中央社記者廖壬楷攝 105年12月22日

國民黨昨天中常會討論黨主席提前改選，並通過黨主席提前至明年5月選舉，引發部分中常委不滿，醞釀下週翻案。黨主席洪秀柱今天表示，「多溝通，一切照章行事、依法行政」。

洪秀柱今天下午應修平科技大學學生自治會邀請，以「勇敢追夢，看見自己的力量」為題進行演講。會前她接受媒體訪問，做上述表示。

洪秀柱指出，昨天中常會出席人數不如理想，但仍按照法定過程通過，如果大家不了解，可以盡力解釋，並不是刻意提前或提早辦理黨主席選舉，「建立制度很重要，回歸黨章第17條規定」。

另外，國防部長馮世寬今天表示國軍有信心也有能力突破中國大陸封鎖，洪秀柱則說，國家實力維持很重要，但兩岸關係一旦穩定，就不會訴諸武力，若不幸發生戰爭，台灣絕對佔不到便宜，「唯有和平，才是未來要走的路」。

對於外傳不當黨產處理委員會曾與國民黨副主席詹啟賢擬定行政契約，但因洪秀柱沒簽署，協商破局一事。她則回應，國民黨今天被無情追殺，對黨務運作產生相當大的困擾，詹啟賢因擔任黨產處理小組召集人，才與對方接觸，希望能透過理性溝通尋求更好的解決方案，但溝通後結果仍要經過黨內討論檢視協商是否可行。

洪秀柱強調，可惜的是，在黨內未確認前，黨產會就宣布國民黨產收歸國有，對於詹啟賢的用心良苦、忍辱負重，給予相當大的肯定，但也遺憾很多事無法如願解決。1051222

(中央社)