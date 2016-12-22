韓航飛行員罷工 7%的航班停飛
大韓航空飛行員工會今天零時起開始為期10天的罷工，罷工期間7%的航班停飛，包含仁川至香港航班。
南韓聯合新聞通訊社報導，大韓航空飛行員工會今天上午10時在首爾市江西區大韓航空總部前集合，要求資方就薪資現實化和飛行安全展現誠意。
工會表示，大韓航空在過去10年間持續削減飛行員薪酬，工資水準與外籍航空公司飛行員相差多達2-3倍，導致大批有能力的飛行員選擇跳槽。
此次，工會要求薪酬上調29%，而公司方面則堅持1.9%的上調案。工會計畫到31日零時舉行第1輪罷工，並與公司持續進行談判。
今天被取消的國際航班包括南韓仁川至日本成田的2個班次、仁川至大阪和仁川至香港各1班次，在韓航總計128個國際航班中，佔3%、僅有4班缺航。
工會表示，至31日為止的罷工期間，日本和中國大陸等每天有多次航班的國際航線將各減飛1個航班。至於美洲、歐洲、大洋洲及東南亞等國際航線班次仍正常運作。
韓航今天南韓國內75個航班中，有14個班次停飛，濟州島航線的正常運作率達91%，有公路和鐵道交通可疏通的包括金浦至金海、蔚山、麗水航線的正常運作率則達76%。1051222
(中央社)
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