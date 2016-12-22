梁朝偉解密《色，戒》 吐對戲份「有心理障礙」

梁朝偉昔日談《色，戒》，曝對戲分有心理障礙。（圖／中時資料照片）

梁朝偉表示《色，戒》是他拍過覺得困難的作品之一。（圖／達志影像）

影帝梁朝偉和金城武所主演的《擺渡人》年底將在台灣上映，近日大陸媒體挖出他昔日受訪內容，談到當年《色，戒》，他坦言「它包含我一直存有心理障礙的戲分」，並表示或許未來自己夠成熟，對一些事物看法變開放，才能跨越這條界線，此言一出，令不少網友聯想到片中那三場充滿角色糾纏的床戲。

李安2007年推出的《色，戒》找來梁朝偉當男主角，與當時還是新人的湯唯有許多感情掙扎的床戲，引發影迷討論，作品之後得到威尼斯電影節、金馬獎、香港電影金像獎等肯定，梁朝偉也以該片奪下金馬影帝殊榮。

據《新浪娛樂》報導，2013年梁朝偉拍攝《一代宗師》時，被問哪部作品最難？他認《色，戒》因有心理障礙的戲分，當然是其中之一，就算是王家衛找他拍裸露戲，梁朝偉也很難克服，《春光乍現》有類似戲碼，但尺度沒那麼大，「要到某個時機，當你變得成熟，對一些事物的看法變得開放，導演又會使用辦法的話」，才有可能克服，但對梁朝偉來說，每個角色都難演，《宗師》也是其中之一。

(中時電子報)