許信良：與陸方智庫私下接觸沒停過
亞太和平基金會董事長許信良22日表示，即便沒有與陸方進行公開或官方的接觸，但520以來與陸方智庫的私下接觸，一直沒停過；對於大陸權威學者曾提出民共可提出創造性的替代性共識，許信良認為，蔡政府採取的兩岸立場，根本跟國民黨沒兩樣，「替代性共識」蔡政府已經提出，是大陸不接受，他呼籲兩岸要對話協商，「你不跟我往來，我們沒法形成新共識」。
許信良22日出席亞太和平基金會主辦的「2017年美國新政局與亞太情勢演變─台灣之挑戰與契機」研討會，他於會中接受媒體訪問時指出，大陸傳統對民進黨有敵意，用挑剔的態度看民進黨一切作為，他認為蔡總統兩岸的根本立場，以中華民國憲法和兩岸人民關係條例，跟國民黨完全沒有兩樣。
許信良以陸委會、海基會的任命為例指出，陸委會主委張小月、海基會董事長田弘茂，跟民進黨都沒有淵源，海基會董事長也曾有意請王金平或宋楚瑜擔任，他認為這展現蔡總統在兩岸採取的理性務實態度，絕不會挑釁中國大陸，也不會去踩大陸的紅線。
中國社科院台研所所長周志懷曾表示，大陸並不反對在九二共識之外，建立具有創造性的替代性共識，許信良認為這是陸方的善意，但達成共識需透過對話協商，「你不跟我往來，我們沒法形成新共識」，他呼籲為了形成兩岸都能接受的新共識，大陸應思考透過二軌，認真思考開始協商，不過目前並沒有和陸方認真討論過此議題。
對於兩岸二軌對話，許信良透露，520以來，雖然沒有正式官方公開的接觸，但私下接觸從來沒有停過，亞太和平基金會也一直跟大陸智庫維持不公開的私下接觸。
(旺報)
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