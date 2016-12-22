莎莎辣腿化身試車殺手 這台車油耗表現驚人
繼先前Toyota Sienta的試駕報告後，如今最「莎」試車搭檔莎莎和David又將再次攜手出任務，要來介紹以一句經典廣告台詞「Tiida」紅遍全台的Nissan Big Tiida車系。至於Nissan Big Tiida究竟有何魔術魅力，能讓莎莎和David如此驚艷不已，就有請各位讀者繼續看下去！
國內現行的第二代Nissan Big Tiida自2012年發表上市以來，在融入全新「Fluid & Brisk」設計語彙所勾勒的運動時尚內外觀造型下，還可於「4,295mm」的緊湊車身尺碼中，創造出讓同級對手望塵莫及的「2,700mm」軸距長度，同時透過圓潤線條、鋼琴烤漆／髮絲紋飾板，以及更為講究的材質選用，也營造出質感全面進化的高級座艙氛圍。
至於為提供駕駛安全便利的用車環境，Nissan Big Tiida也特地導入「Push Start單鍵式引擎啟閉系統」與「AVM 360°環景影像監控系統」等實用科技配備，賦予車主與乘客最安全無虞的行車體驗。
此外，極佳的油耗經濟性也是Nissan Big Tiida的重點強項之一，在1.6L自然進氣汽油引擎的輔助下，除可展現出115ps的最大馬力和15.7kgm的峰值扭力，搭配「XTRONIC-CVT無段變速」系統，還可繳出「16.0km/L」的平均油耗成績，這點也讓莎莎和David都對Nissan Big Tiida的「省油性」讚不絕口，至於Nissan Big Tiida還有哪些令人驚嘆的特色，就有待讀者從莎莎、David的試駕影片中瞧個究竟囉！
(中時電子報)
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