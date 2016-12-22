接見好人好事代表 副總統盼愛心擴散

副總統陳建仁今天接見「105年全國好人好事代表」，希望藉由表揚活動，激濁揚清，讓這些感動助人的故事帶動社會向上發展，並將愛心如漣漪般的擴散出去，使社會處處有溫情。

陳副總統今天接見「105年全國好人好事代表」，他致詞時表示，台灣人民擁有善良、慈悲與憐憫的美德，社會處處充滿急公好義與慈悲善良的人士，他們無私奉獻與付出，不僅在國家發生任何災難時，有無數人出錢出力救災，在平日也有許多人默默地付出愛心，救助貧病等弱勢族群，讓社會充滿溫暖。

他說，台灣的愛心無遠弗屆，例如其他國家發生海嘯與地震等天災時，總有台灣的善心人士伸出援手，深獲國際社會的肯定。

副總統說，近年來政府積極致力於自由民主、法治人權與人道救援等發展，在此過程中，除政府扮演重要的角色，更重要的是社會各界有許多的善心人士，付出愛心，讓社會更溫馨祥和。尤其與會的好人好事代表們，每位都有許多感動人心的事蹟，令人感佩。

副總統指出，這次接受表揚的好人好事代表來自台灣各地，共有23位，希望藉由這樣的表揚活動，發揮激濁揚清的作用，讓這些感動助人的故事能帶動社會向上發展，並將愛心如漣漪般的擴散出去，使社會處處有溫情。

陳副總統說，105年度榮膺全國好人好事代表「八德獎」最高殊榮者，來自台灣各地，分布各階層，包括軍、警、消、老師、企業負責人、社會慈善基金會董事長、一般民眾、家庭主婦等等，他們發揮影響力，拋磚引玉，有錢出錢，有力出力，關懷弱勢兒童、獨居長者、貧困家庭、受暴婦女與身障朋友。

他期許，他們繼續發揮愛心，與政府通力合作，將愛傳播出去，讓台灣社會更祥和美好。

訪賓一行由中華民國表揚好人好事運動協會理事長郭志龍陪同，前來總統府拜會副總統，內政部次長邱昌嶽也在座。1051222

(中央社)